İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,7780 5,7790 Avro 6,3950 6,3960 Sterlin 7,5950 7,6320 ANKARA ABD Doları 5,7550 5,8150 Avro 6,3600 6,4300 Sterlin 7,5300 7,6740
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,7780 5,7790 Avro 6,3950 6,3960 Sterlin 7,5950 7,6320 ANKARA ABD Doları 5,7550 5,8150 Avro...
09 Aralık 2019 Pazartesi 09:33