İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,80205,8030Avro6,42206,4230Sterlin7,61107,6490 ANKARA ABD Doları5,76505,8250Avro6,37506,4450Sterlin7,55207,6950
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,80205,8030Avro6,42206,4230Sterlin7,61107,6490 ANKARA ABD Doları5,76505,8250Avro6,37506,4450Sterlin7,55207,6950
09 Aralık 2019 Pazartesi 12:00