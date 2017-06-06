İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları3,52503,5270Avro3,97403,9760Sterlin4,56704,5690 ANKARA ABD Doları3,51803,5380Avro3,96103,9860Sterlin4,53204,5970
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları3,52503,5270Avro3,97403,9760Sterlin4,56704,5690 ANKARA ABD Doları3,51803,5380Avro3,96103,9860Sterlin4,53204,5970
06 Haziran 2017 Salı 09:35