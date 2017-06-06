Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe Çağdaş Kaya ekonomi
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları3,52503,5270Avro3,97403,9760Sterlin4,56704,5690 ANKARA ABD Doları3,51803,5380Avro3,96103,9860Sterlin4,53204,5970

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları3,52503,5270Avro3,97403,9760Sterlin4,56704,5690 ANKARA ABD Doları3,51803,5380Avro3,96103,9860Sterlin4,53204,5970
İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Döviz Kurları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5