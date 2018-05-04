İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,24004,2420Avro5,07505,0770Sterlin5,75705,7590ANKARA ABD Doları4,21404,2440Avro5,04505,0850Sterlin5,68705,7890
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,24004,2420Avro5,07505,0770Sterlin5,75705,7590ANKARA ABD Doları4,21404,2440Avro5,04505,0850Sterlin5,68705,7890
04 Mayıs 2018 Cuma 09:32