İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,24804,2490Avro5,07105,0720Sterlin5,73005,7590 ANKARA ABD Doları4,23204,2620Avro5,04805,0880Sterlin5,71405,8100
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,24804,2490Avro5,07105,0720Sterlin5,73005,7590 ANKARA ABD Doları4,23204,2620Avro5,04805,0880Sterlin5,71405,8100
07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:09