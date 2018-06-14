İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,60704,6080Avro5,45105,4520Sterlin6,18206,2130 ANKARA ABD Doları4,60004,6400Avro5,42505,4650Sterlin6,12506,2310
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,60704,6080Avro5,45105,4520Sterlin6,18206,2130 ANKARA ABD Doları4,60004,6400Avro5,42505,4650Sterlin6,12506,2310
14 Haziran 2018 Perşembe 12:02