İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,68004,6810Avro5,42705,4280Sterlin6,19806,2290ANKARA ABD Doları4,67004,7100Avro5,41005,4600Sterlin6,15106,2630
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,68004,6810Avro5,42705,4280Sterlin6,19806,2290ANKARA ABD Doları4,67004,7100Avro5,41005,4600Sterlin6,15106,2630
18 Haziran 2018 Pazartesi 09:34