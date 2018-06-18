İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,72404,7250Avro5,47705,4780Sterlin6,23506,2660 ANKARA ABD Doları4,69504,7300Avro5,43005,4850Sterlin6,18606,3040
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,72404,7250Avro5,47705,4780Sterlin6,23506,2660 ANKARA ABD Doları4,69504,7300Avro5,43005,4850Sterlin6,18606,3040
18 Haziran 2018 Pazartesi 12:02