İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,73804,7400Avro5,50005,5020Sterlin6,25606,2870ANKARA ABD Doları4,71504,7500Avro5,47005,5150Sterlin6,21806,3310
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,73804,7400Avro5,50005,5020Sterlin6,25606,2870ANKARA ABD Doları4,71504,7500Avro5,47005,5150Sterlin6,21806,3310
19 Haziran 2018 Salı 09:35