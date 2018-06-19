İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,75804,7590Avro5,50205,5030Sterlin6,26006,2910 ANKARA ABD Doları4,73804,7730Avro5,47005,5150Sterlin6,22106,3220
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,75804,7590Avro5,50205,5030Sterlin6,26006,2910 ANKARA ABD Doları4,73804,7730Avro5,47005,5150Sterlin6,22106,3220
19 Haziran 2018 Salı 12:01