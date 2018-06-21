İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,76004,7610Avro5,49105,4920Sterlin6,22506,2570 ANKARA ABD Doları4,74404,7740Avro5,46505,5050Sterlin6,19006,2910
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,76004,7610Avro5,49105,4920Sterlin6,22506,2570 ANKARA ABD Doları4,74404,7740Avro5,46505,5050Sterlin6,19006,2910
21 Haziran 2018 Perşembe 12:00