İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,73404,7360Avro5,51205,5140Sterlin6,27306,3040ANKARA ABD Doları4,72504,7550Avro5,49005,5300Sterlin6,22706,3330
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,73404,7360Avro5,51205,5140Sterlin6,27306,3040ANKARA ABD Doları4,72504,7550Avro5,49005,5300Sterlin6,22706,3330
22 Haziran 2018 Cuma 09:33