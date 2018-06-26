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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,68904,6900Avro5,48905,4900Sterlin6,20706,2380ANKARA ABD Doları4,66004,7000Avro5,45005,5000Sterlin6,14306,2660

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,68904,6900Avro5,48905,4900Sterlin6,20706,2380ANKARA ABD Doları4,66004,7000Avro5,45005,5000Sterlin6,14306,2660


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