İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış SatışABD Doları 4,6840 4,6850 4,64104,6420Avro 5,4720 5,4730 5,41005,4110Sterlin 6,20426,2350 6,12706,1585İsviçre Frangı 4,7350 4,7585 4,67504,6980ANKARA ABD Doları 4,6600 4,7100 4,62504,6600Avro 5,4400 5,5050 5,39005,4350Sterlin 6,1580 6,2870 6,06706,1890
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış SatışABD Doları 4,6840 4,6850 4,64104,6420Avro 5,4720...
26 Haziran 2018 Salı 17:04