İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış SatışABD Doları 4,6410 4,6420 4,60004,6010Avro 5,4100 5,4110 5,33905,3400Sterlin 6,12706,1585 6,03906,0690İsviçre Frangı 4,6750 4,6980 4,61204,6350ANKARA ABD Doları 4,6250 4,6600 4,59004,6200Avro 5,3900 5,4350 5,32505,3650Sterlin 6,06706,1890 6,01306,1170
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış SatışABD Doları 4,6410 4,6420 4,60004,6010Avro 5,4100...
27 Haziran 2018 Çarşamba 17:07