İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış SatışABD Doları 4,6000 4,6010 4,58304,5840Avro 5,3390 5,3400 5,31705,3180Sterlin 6,0390 6,0690 5,99306,0230İsviçre Frangı 4,6120 4,6350 4,59004,6110ANKARA ABD Doları 4,5900 4,6200 4,57504,6050Avro 5,3250 5,3650 5,28805,3280Sterlin 6,0130 6,1170 5,92606,0300
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış SatışABD Doları 4,6000 4,6010 4,58304,5840Avro...
28 Haziran 2018 Perşembe 17:17