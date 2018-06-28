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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış SatışABD Doları 4,6000 4,6010 4,58304,5840Avro...

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış SatışABD Doları 4,6000 4,6010 4,58304,5840Avro 5,3390 5,3400 5,31705,3180Sterlin 6,0390 6,0690 5,99306,0230İsviçre Frangı 4,6120 4,6350 4,59004,6110ANKARA ABD Doları 4,5900 4,6200 4,57504,6050Avro 5,3250 5,3650 5,28805,3280Sterlin 6,0130 6,1170 5,92606,0300

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