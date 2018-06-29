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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,57504,5760Avro5,32805,3290Sterlin5,98406,0120ANKARA ABD Doları4,55504,5850Avro5,29505,3350Sterlin5,93606,0340

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,57504,5760Avro5,32805,3290Sterlin5,98406,0120ANKARA ABD Doları4,55504,5850Avro5,29505,3350Sterlin5,93606,0340


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