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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,6210 4,6230 Avro 5,3870 5,3890 Sterlin 6,0762 6,1063 ANKARA ABD Doları 4,5900 4,6300 Avro...

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,6210 4,6230 Avro 5,3870 5,3890 Sterlin 6,0762 6,1063 ANKARA ABD Doları 4,5900 4,6300 Avro 5,3420 5,3920 Sterlin 6,0130 6,1230

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