İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,62204,6240Avro5,38505,3870Sterlin6,06206,0940 ANKARA ABD Doları4,60004,6350Avro5,35205,3970Sterlin6,03506,1400
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,62204,6240Avro5,38505,3870Sterlin6,06206,0940 ANKARA ABD Doları4,60004,6350Avro5,35205,3970Sterlin6,03506,1400
02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:04