İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış SatışABD Doları 4,5880 4,5890 4,62204,6230Avro 5,34005,3410 5,36905,3700Sterlin 6,00906,0400 6,02506,0550İsviçre Frangı 4,5940 4,6160 4,61404,6170ANKARA ABD Doları 4,5550 4,5900 4,58704,6270Avro 5,29505,3400 5,32005,3700Sterlin 5,95006,0540 5,98306,0980
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış SatışABD Doları 4,5880 4,5890 4,62204,6230Avro 5,34005,3410...
02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:07