İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,6210 4,6220 Avro 5,3810 5,3820 Sterlin 6,0615 6,0920 ANKARA ABD Doları 4,5900 4,6300 Avro 5,3420 5,3920 Sterlin 6,0010 6,1160
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,6210 4,6220 Avro 5,3810 5,3820 Sterlin 6,0615 6,0920 ANKARA ABD Doları 4,5900 4,6300 Avro...
03 Temmuz 2018 Salı 09:33