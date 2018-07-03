İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.05 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,66004,6620Avro5,43205,4340Sterlin6,11806,1490 ANKARA ABD Doları4,62504,6700Avro5,39505,4450Sterlin6,07106,1930
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.05 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,66004,6620Avro5,43205,4340Sterlin6,11806,1490 ANKARA ABD Doları4,62504,6700Avro5,39505,4450Sterlin6,07106,1930
03 Temmuz 2018 Salı 12:10