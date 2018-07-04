İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,6720 4,6730 Avro 5,4560 5,4570 Sterlin 6,1600 6,1910 ANKARA ABD Doları 4,6500 4,6850 Avro 5,4200 5,4650 Sterlin 6,1030 6,2200
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,6720 4,6730 Avro 5,4560 5,4570 Sterlin 6,1600 6,1910 ANKARA ABD Doları 4,6500 4,6850 Avro...
04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:31