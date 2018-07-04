İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,70704,7090Avro5,48405,4850Sterlin6,19506,2260 ANKARA ABD Doları4,69004,7250Avro5,45505,5050Sterlin6,14506,2610
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,70704,7090Avro5,48405,4850Sterlin6,19506,2260 ANKARA ABD Doları4,69004,7250Avro5,45505,5050Sterlin6,14506,2610
04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:03