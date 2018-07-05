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Bu yıl bol olacak
Bu yıl bol olacak
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İsyan bayrağını çektiler
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor
En çarpıcı rapor
En çarpıcı rapor

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,67204,6740Avro5,47005,4720Sterlin6,19606,1980ANKARA ABD Doları4,65004,6850Avro5,43205,4770Sterlin6,11806,2290

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,67204,6740Avro5,47005,4720Sterlin6,19606,1980ANKARA ABD Doları4,65004,6850Avro5,43205,4770Sterlin6,11806,2290


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