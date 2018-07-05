İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,67204,6740Avro5,47005,4720Sterlin6,19606,1980ANKARA ABD Doları4,65004,6850Avro5,43205,4770Sterlin6,11806,2290
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,67204,6740Avro5,47005,4720Sterlin6,19606,1980ANKARA ABD Doları4,65004,6850Avro5,43205,4770Sterlin6,11806,2290
05 Temmuz 2018 Perşembe 09:32