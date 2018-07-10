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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,5870 4,5880 4,6980 4,6990 Avro...

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,5870 4,5880 4,6980 4,6990 Avro 5,3950 5,3960 5,5010 5,5020 Sterlin 6,0690 6,0990 6,1960 6,2370 İsviçre Frangı 4,6170 4,6410 4,7080 4,7290 ANKARA ABD Doları 4,5700 4,6100 4,6550 4,7050 Avro 5,3700 5,4200 5,4450 5,5050 Sterlin 6,0370 6,1930 6,1340 6,2740


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