İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,7250 4,7260 Avro 5,5470 5,5480 Sterlin 6,2560 6,2880 ANKARA ABD Doları 4,6850 4,7350 Avro 5,4950 5,5550 Sterlin 6,1700 6,3040
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,7250 4,7260 Avro 5,5470 5,5480 Sterlin 6,2560 6,2880 ANKARA ABD Doları 4,6850 4,7350 Avro...
11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:35