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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,74504,7460Avro5,55805,5590Sterlin6,26206,2980 ANKARA ABD Doları4,71004,7500Avro5,51505,5650Sterlin6,20306,3330

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,74504,7460Avro5,55805,5590Sterlin6,26206,2980 ANKARA ABD Doları4,71004,7500Avro5,51505,5650Sterlin6,20306,3330
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