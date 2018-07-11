İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,74504,7460Avro5,55805,5590Sterlin6,26206,2980 ANKARA ABD Doları4,71004,7500Avro5,51505,5650Sterlin6,20306,3330
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,74504,7460Avro5,55805,5590Sterlin6,26206,2980 ANKARA ABD Doları4,71004,7500Avro5,51505,5650Sterlin6,20306,3330
11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:05