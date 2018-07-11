İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,6980 4,6990 4,7670 4,7680 Avro 5,5010 5,5020 5,6010 5,6020 Sterlin 6,1960 6,2370 6,2970 6,3290 İsviçre Frangı 4,7080 4,7290 4,7870 4,8110 ANKARA ABD Doları 4,6550 4,7050 4,7350 4,7850 Avro 5,4450 5,5050 5,5600 5,6200 Sterlin 6,1340 6,2740 6,2360 6,3770
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,6980 4,6990 4,7670 4,7680 Avro...
11 Temmuz 2018 Çarşamba 17:07