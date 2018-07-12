İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,8100 4,8110 Avro 5,6270 5,6280 Sterlin 6,3400 6,3720 ANKARA ABD Doları 4,7700 4,8300 Avro 5,5650 5,6450 Sterlin 6,2560 6,4200
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,8100 4,8110 Avro 5,6270 5,6280 Sterlin 6,3400 6,3720 ANKARA ABD Doları 4,7700 4,8300 Avro...
12 Temmuz 2018 Perşembe 09:33