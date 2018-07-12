İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,81004,8110Avro5,62405,6250Sterlin6,35506,3750 ANKARA ABD Doları4,77004,8200Avro5,57005,6300Sterlin6,25806,4000
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,81004,8110Avro5,62405,6250Sterlin6,35506,3750 ANKARA ABD Doları4,77004,8200Avro5,57005,6300Sterlin6,25806,4000
12 Temmuz 2018 Perşembe 12:05