İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,7670 4,7680 4,8490 4,8500 Avro 5,6010 5,6020 5,6700 5,6710 Sterlin 6,2970 6,3290 6,3850 6,4170 İsviçre Frangı 4,7870 4,8110 4,8200 4,8510 ANKARA ABD Doları 4,7350 4,7850 4,8100 4,8700 Avro 5,5600 5,6200 5,6150 5,6950 Sterlin 6,2360 6,3770 6,3320 6,5020
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,7670 4,7680 4,8490 4,8500...
12 Temmuz 2018 Perşembe 17:09