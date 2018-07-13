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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,8450 4,8460 Avro 5,6500 5,6510 Sterlin 6,3630 6,3950 ANKARA ABD Doları 4,7900 4,8400 Avro...

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,8450 4,8460 Avro 5,6500 5,6510 Sterlin 6,3630 6,3950 ANKARA ABD Doları 4,7900 4,8400 Avro 5,5850 5,6450 Sterlin 6,2720 6,4190






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