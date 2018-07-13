İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,85704,8580Avro5,64705,6480Sterlin6,35506,3870 ANKARA ABD Doları4,81004,8600Avro5,59005,6500Sterlin6,27006,4170
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,85704,8580Avro5,64705,6480Sterlin6,35506,3870 ANKARA ABD Doları4,81004,8600Avro5,59005,6500Sterlin6,27006,4170
13 Temmuz 2018 Cuma 12:04