İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,8490 4,8500 4,8320 4,8330 Avro 5,6700 5,6710 5,6300 5,6310 Sterlin 6,3850 6,4170 6,3690 6,3710 İsviçre Frangı 4,8200 4,8510 4,7930 4,8170 ANKARA ABD Doları 4,8100 4,8700 4,7900 4,8400 Avro 5,6150 5,6950 5,5800 5,6400 Sterlin 6,3320 6,5020 6,2700 6,4280
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,8490 4,8500 4,8320 4,8330 Avro 5,6700...
13 Temmuz 2018 Cuma 17:14