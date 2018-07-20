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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,8300 4,8310 4,7800 4,7810 Avro 5,6080 5,6090 5,6060...

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,8300 4,8310 4,7800 4,7810 Avro 5,6080 5,6090 5,6060 5,6070 Sterlin 6,2510 6,2820 6,2510 6,2830 İsviçre Frangı 4,8020 4,8260 4,7950 4,8190 ANKARA ABD Doları 4,8150 4,8450 4,7700 4,8000 Avro 5,5820 5,6220 5,5780 5,6180 Sterlin 6,2100 6,3400 6,1880 6,2990
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