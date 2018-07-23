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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,7680 4,7700 Avro 5,5980 5,6000 Sterlin 6,2570 6,2890 ANKARA ABD Doları 4,7550 4,7900 Avro...

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,7680 4,7700 Avro 5,5980 5,6000 Sterlin 6,2570 6,2890 ANKARA ABD Doları 4,7550 4,7900 Avro 5,5700 5,6150 Sterlin 6,2040 6,3150
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