İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,76704,7680Avro5,57205,5730Sterlin6,23006,2610 ANKARA ABD Doları4,75404,7840Avro5,55005,5900Sterlin6,18106,2920
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,76704,7680Avro5,57205,5730Sterlin6,23006,2610 ANKARA ABD Doları4,75404,7840Avro5,55005,5900Sterlin6,18106,2920
24 Temmuz 2018 Salı 12:01