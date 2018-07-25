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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,8730 4,8740 4,8340 4,8350 Avro...

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,8730 4,8740 4,8340 4,8350 Avro 5,7080 5,7090 5,6560 5,6570 Sterlin 6,3910 6,4230 6,3410 6,3730 İsviçre Frangı 4,8960 4,9210 4,8520 4,8760 ANKARA ABD Doları 4,8350 4,8850 4,8100 4,8500 Avro 5,6550 5,7150 5,6250 5,6750 Sterlin 6,3050 6,4740 6,2870 6,4170
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