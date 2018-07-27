İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,85104,8520Avro5,64705,6480Sterlin6,33406,3660ANKARA ABD Doları4,82004,8600Avro5,61205,6620Sterlin6,28106,4050
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,85104,8520Avro5,64705,6480Sterlin6,33406,3660ANKARA ABD Doları4,82004,8600Avro5,61205,6620Sterlin6,28106,4050
27 Temmuz 2018 Cuma 09:39