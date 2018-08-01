İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,9100 4,9110 4,9210 4,9220 Avro 5,7500 5,7510 5,7510 5,7520 Sterlin 6,4250 6,4570 6,4360 6,4680 İsviçre Frangı 4,9440 4,9690 4,9430 4,9670 ANKARA ABD Doları 4,8850 4,9200 4,9000 4,9350 Avro 5,7100 5,7550 5,7200 5,7600 Sterlin 6,3580 6,5040 6,3960 6,5080
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,9100 4,9110 4,9210 4,9220 Avro...
01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:02