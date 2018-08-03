İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,10205,1030 Avro 5,9110 5,9120 Sterlin 6,6240 6,6580 ANKARA ABD Doları 5,0600 5,1100 Avro 5,8600 5,9200 Sterlin 6,5500 6,6990
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,10205,1030 Avro 5,9110 5,9120 Sterlin 6,6240 6,6580 ANKARA ABD Doları 5,0600 5,1100 Avro 5,8600...
03 Ağustos 2018 Cuma 09:32