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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,10205,1030 Avro 5,9110 5,9120 Sterlin 6,6240 6,6580 ANKARA ABD Doları 5,0600 5,1100 Avro 5,8600...

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,10205,1030 Avro 5,9110 5,9120 Sterlin 6,6240 6,6580 ANKARA ABD Doları 5,0600 5,1100 Avro 5,8600 5,9200 Sterlin 6,5500 6,6990
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