İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,08405,0850Avro5,89005,8910Sterlin6,58506,6120 ANKARA ABD Doları5,05505,0950Avro5,84705,8970Sterlin6,50106,6490
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,08405,0850Avro5,89005,8910Sterlin6,58506,6120 ANKARA ABD Doları5,05505,0950Avro5,84705,8970Sterlin6,50106,6490
03 Ağustos 2018 Cuma 12:04