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Vergi açıklaması
Vergi açıklaması

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,10805,1090Avro5,90305,9040Sterlin6,61906,6540ANKARA ABD Doları5,07505,1250Avro5,86005,9200Sterlin6,53606,6760

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,10805,1090Avro5,90305,9040Sterlin6,61906,6540ANKARA ABD Doları5,07505,1250Avro5,86005,9200Sterlin6,53606,6760
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