İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,0830 5,0840 5,19205,1930Avro 5,8910 5,89205,99805,9990Sterlin 6,5850 6,6180 6,68056,7140İsviçre Frangı 5,0970 5,1230 5,17605,2017ANKARA ABD Doları 5,0570 5,0970 5,16005,2050Avro 5,8500 5,9000 5,95006,0050Sterlin 6,5320 6,6590 6,62006,7580
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,0830 5,0840 5,19205,1930Avro 5,8910...
06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:09