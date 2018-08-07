İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,24105,2420Avro6,07706,0780Sterlin6,76906,8030 ANKARA ABD Doları5,20505,2700Avro6,02506,1000Sterlin6,68406,8660
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,24105,2420Avro6,07706,0780Sterlin6,76906,8030 ANKARA ABD Doları5,20505,2700Avro6,02506,1000Sterlin6,68406,8660
07 Ağustos 2018 Salı 12:02