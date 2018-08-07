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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,1920 5,1930 5,2870 5,2880 Avro...

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,1920 5,1930 5,2870 5,2880 Avro 5,9980 5,9990 6,1330 6,1340 Sterlin 6,6805 6,7140 6,8270 6,8620 İsviçre Frangı 5,1760 5,2017 5,3020 5,3290 ANKARA ABD Doları 5,1600 5,2050 5,2750 5,3250 Avro 5,9500 6,0050 6,1050 6,1650 Sterlin 6,6200 6,7580 6,7730 6,9230
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