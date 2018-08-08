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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2870 5,2880 5,2820 5,2840 Avro...

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2870 5,2880 5,2820 5,2840 Avro 6,1330 6,1340 6,1250 6,1270 Sterlin 6,8270 6,8620 6,8040 6,8060 İsviçre Frangı 5,3020 5,3290 5,3080 5,3100 ANKARA ABD Doları 5,2750 5,3250 5,2780 5,3020 Avro 6,1050 6,1650 6,0950 6,1740 Sterlin 6,7730 6,9230 6,7700 6,7830


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