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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,34606,3470Avro7,20107,2020Sterlin8,05808,0980ANKARA ABD Doları6,10006,4500Avro6,90007,3000Sterlin7,55808,2200

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,34606,3470Avro7,20107,2020Sterlin8,05808,0980ANKARA ABD Doları6,10006,4500Avro6,90007,3000Sterlin7,55808,2200


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