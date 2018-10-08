İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,1270 6,1280 6,1250 6,1260 Avro 7,0630 7,0640 7,0330 7,0340 Sterlin 7,9970 8,0370 7,9700 8,0100 İsviçre Frangı 6,1420 6,1730 6,1430 6,1740 ANKARA ABD Doları 6,0800 6,1400 6,0800 6,1400 Avro 6,9900 7,0800 6,9650 7,0450 Sterlin 7,8270 8,0780 7,8240 8,0650
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,1270 6,1280 6,1250 6,1260...
08 Ekim 2018 Pazartesi 17:04